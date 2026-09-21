A noite deste domingo, 20, na Arena da Baixada foi marcada por redenção e drama até o último segundo. Em confronto direto pela parte de cima da tabela da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR venceu o Bahia por 2 a 1. O grande nome da partida foi o goleiro Mycael, que falhou no gol de empate dos visitantes, mas se agigantou nos acréscimos para defender um pênalti, garantindo os três pontos que colocam o Furacão na terceira posição do torneio e encerram a sequência de 11 jogos de invencibilidade dos baianos.

Vantagem rubro-negra e o castigo imediato

O duelo começou com o Athletico-PR impondo seu ritmo em casa. A pressão surtiu efeito aos 16 minutos, quando Mendoza acionou Vargas, que cruzou para Esquivel chapar de primeira no ângulo, abrindo o placar com um belo gol.

No entanto, a alegria paranaense durou pouco. Aos 26 minutos, após cruzamento de Nestor, o goleiro Mycael falhou ao dividir a bola com Veliz. A sobra ficou limpa para Erick Pulga, que fuzilou para o alto e deixou tudo igual, esfriando o ímpeto dos donos da casa antes do intervalo.

Substituição certeira e a retomada do controle

O segundo tempo retornou com as defesas se sobressaindo aos ataques, em um jogo muito estudado e brigado no meio-campo. A história mudou quando as alterações começaram a fazer efeito.

Aos 24 minutos da etapa final, Vargas, sempre perigoso, recebeu na ponta esquerda e cruzou rasteiro. O atacante Rivaldo, que havia saído do banco de reservas, antecipou-se à marcação de Kanu e escorou no cantinho, sem chances para o goleiro Ronaldo, recolocando o Furacão em vantagem. O próprio Rivaldo quase ampliou minutos depois, parando na trave.

Redenção nos acréscimos

O que parecia uma vitória controlada transformou-se em puro drama nos minutos finais. Aos 47, Mycael já havia feito uma defesa espetacular em chute de Juba. Logo na sequência, um chute de Everaldo bateu no braço de Jadson dentro da área. Após revisão no VAR, o árbitro Anderson Daronco assinalou o pênalti.

Foi então que Mycael foi do inferno ao céu: aos 51 minutos, Everaldo cobrou no canto esquerdo e o goleiro voou para fazer uma defesa espetacular. A intervenção salvadora foi comemorada como um título pela torcida, selando o triunfo por 2 a 1.

Com o resultado, o Athletico-PR chega aos 49 pontos, ultrapassa o Fluminense, que ganhou do Corinthians, e assume a terceira colocação do Brasileirão. Já o Bahia, que ostentava a maior invencibilidade do campeonato, permanece com 46 pontos, vendo o adversário direto se distanciar na briga pelo topo da tabela.