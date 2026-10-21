A diretoria do Corinthians definiu que o ex-goleiro Julio Cesar vai acumular as funções de gerente e executivo de futebol até o término da temporada de 2026, segundo o portal ge. A reestruturação ocorre após a saída de Marcelo Paz, demitido do posto na noite de terça-feira, 20, por determinação do presidente Osmar Stabile.

Conforme apuração divulgada pelo site, o elenco e os funcionários do centro de treinamento foram informados a respeito da decisão antes do início das atividades desta quarta-feira, 21.

A cúpula corintiana optou por não buscar um profissional externo no mercado neste momento, considerando o ex-atleta capacitado para centralizar as demandas administrativas e de campo até dezembro.

Quem permanece no suporte ao departamento?

Apesar da troca no comando executivo, o clube manteve os demais profissionais que compõem o setor operacional. Seguem normalmente em suas funções no CT Joaquim Grava:

Thiago Ayres: na função de coordenador administrativo do setor de futebol

na função de coordenador administrativo do setor de futebol Julio Manso: na supervisão diária e suporte logístico ao elenco

A diretoria avalia que a continuidade da estrutura interna oferece a estabilidade necessária para a reta decisiva do calendário. O Corinthians está na briga contra o rebaixamento, em 16º lugar do Brasileirão, com 33 pontos.