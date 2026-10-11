O clássico Grenal da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou sem um vencedor que pudesse respirar aliviado. Neste domingo, 11, na Arena do Grêmio, Grêmio e Internacional empataram em 1 a 1, em um duelo tenso e definido por falhas individuais que resultaram nos gols de Vitinho e Wallace.

O placar reflete a má fase das equipes: com o resultado, ambas permanecem estagnadas na zona de rebaixamento da competição.

Tensão, erro na saída e vantagem colorada

Os primeiros minutos na Arena refletiram a situação dramática dos times na tabela: muita transpiração, jogo brigado e faltas constantes. O Internacional adotou uma postura mais reativa, cometendo 26 infrações ao longo da partida, enquanto o Grêmio, que terminou o jogo com 67% de posse de bola, tentava propor as ações.

Aos 20 minutos, o goleiro colorado Anthoni brilhou ao fazer uma linda defesa em bomba cruzada de Pavon. No entanto, a rede balançou do outro lado após uma falha grave. Aos 33 minutos, o goleiro Weverton saiu jogando com Villasanti na entrada da área, Alerrandro desarmou o volante gremista e a bola sobrou para Vitinho, que encobriu o arqueiro adiantado para abrir o placar.

Falha do goleiro e empate gremista

Na volta do intervalo, o cenário tático se manteve. O Grêmio controlava a posse, mas esbarrava na forte marcação do Inter, que se fechava com os onze jogadores atrás da linha da bola e apostava nos contra-ataques.

Aos seis minutos do segundo tempo, Anthoni voltou a salvar o Inter ao defender com o peito um petardo de Danilo Barbosa. A insistência gremista, porém, foi recompensada por um erro do adversário. Aos 28 minutos, Marlon cobrou falta fechada para a área, Anthoni bateu roupa e deixou a bola limpa para o zagueiro Wallace, que joga com uma proteção no rosto, escorar e empatar a partida.

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Logo na sequência, aos 30, Carlos Vinícius chegou a marcar o gol da virada, mas o lance foi rapidamente anulado pelo VAR por impedimento.

Situação dramática na tabela

O apito final confirmou um resultado ruim para os dois lados. O Grêmio chega a 31 pontos e ocupa a 18ª colocação. Já o Internacional soma 32 pontos e fica no 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento.

O Colorado volta a campo na próxima sexta-feira, 16, quando visita o Mirassol pelo Brasileirão. O Tricolor joga no domingo, 18, recebendo o Cruzeiro na Arena.