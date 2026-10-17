O Fortaleza foi à Ilha do Retiro na noite desta sexta-feira, 16, e venceu o Sport por 2 a 0, em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileiro Série B. Aproveitando a expulsão de Marcelo Ajul ainda no primeiro tempo, os visitantes construíram o placar com gols de Tomás Cardona e Rodrigo Henrique. O resultado leva a equipe cearense aos 60 pontos, ocupando a 4ª colocação na tabela de classificação.

Expulsão e vantagem visitante

O confronto começou com o Sport tentando se impor como mandante. A equipe pernambucana terminou a partida com maior posse de bola (52%) e volume ofensivo, registrando 19 finalizações totais e 11 escanteios a seu favor. No entanto, a dinâmica do jogo sofreu uma alteração drástica aos 45 minutos da etapa inicial, quando Marcelo Ajul recebeu cartão vermelho direto e deixou os donos da casa com um a menos. A superioridade numérica foi rapidamente capitalizada pelo Fortaleza: aos 48 minutos, Tomás Cardona balançou as redes após assistência de Maílton, levando os visitantes em vantagem para o intervalo.

Eficiência para liquidar a partida

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza demonstrou eficiência cirúrgica. Enquanto o Sport esbarrava na falta de pontaria — das 19 finalizações, apenas duas foram na direção do gol, exigindo duas defesas do goleiro João Ricardo —, os comandados de Paulo Autuori foram precisos. Aos 24 minutos do segundo tempo, Rodrigo Henrique ampliou o marcador. Na reta final, aos 35 minutos, o Fortaleza também ficou com dez em campo após a expulsão com vermelho direto de Jailson Siqueira, mas a equipe conseguiu administrar a vantagem de dois gols até o apito final. O goleiro Thiago Couto, do Sport, também registrou duas defesas na partida.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o triunfo fora de casa, o Fortaleza chega a uma sequência de cinco jogos de invencibilidade (duas vitórias e três empates) e atinge a marca de 60 pontos, consolidando-se no 4º lugar do campeonato. Já o Sport, que vinha de um retrospecto recente de três vitórias em cinco partidas, permanece com 51 pontos, na 8ª posição. O Sport volta a campo na próxima sexta-feira, 23, quando recebe o Criciúma. O Fortaleza joga no sábado, 24, fora de casa, contra a Ponte Preta. Ambos os confrontos são válidos pelo Brasileiro Série B.