O Fluminense oficializou na tarde desta sexta-feira, 27, a renovação contratual do atacante Germán Cano. O centroavante argentino, cujo vínculo anterior se encerraria ao término da atual temporada, assinou extensão por mais seis meses e defenderá o clube tricolor até junho de 2027.

Após um ano de menor protagonismo em campo, a saída do jogador ao fim de 2026 chegou a ser considerada pelo departamento de futebol. No entanto, as conversas avançaram positivamente e culminaram em um acordo financeiro viável para a diretoria: para permanecer nas Laranjeiras, Cano aceitou uma redução salarial de aproximadamente 60%, conforme apuração do ge.

Em comunicado oficial, o Fluminense definiu o novo contrato como “o último capítulo para uma história que será eterna”. O atacante também celebrou o desfecho e projetou a reta final de sua passagem pelo Rio de Janeiro.

“Uma felicidade muito grande. Terei mais tempo para fazer mais gols, conquistar mais coisas e realizar sonhos com o Fluminense. São os últimos capítulos da minha história. Estou muito feliz. Sentimento de carinho e gratidão pelo clube e pela torcida. Tenho certeza de que teremos muitos mais momentos especiais. Vou dar o meu melhor para conquistarmos mais coisas juntos”, declarou o camisa 14.

Homenagens e necessidade no elenco para 2027

A permanência do argentino atende a dois fatores distintos no planejamento tricolor: o respeito à sua trajetória vitoriosa e uma demanda imediata na montagem do grupo para o primeiro semestre do próximo ano.

No aspecto institucional, a cúpula do clube reconhece o peso histórico de Cano — principal referência ofensiva nas conquistas do bicampeonato carioca (2022 e 2023), da Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024). Como o time está focado na reta final do Campeonato Brasileiro em busca de uma vaga direta na próxima edição da Libertadores, a diretoria avaliou que não haveria clima nem calendário adequados para realizar as homenagens de despedida agora.

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Já no âmbito esportivo, a extensão contratual preenche uma lacuna importante no setor ofensivo. Artilheiro do Fluminense na temporada de 2026, o atacante John Kennedy sofreu uma grave lesão no joelho e iniciará o ano de 2027 em recuperação no departamento médico, com retorno previsto apenas entre abril e maio.

Como o clube disputará simultaneamente o Campeonato Carioca e o Brasileirão sem o seu principal goleador nos primeiros meses do ano, a permanência de Cano garante experiência e profundidade ao elenco, somando-se a Hulk e Castillo como alternativas para o comando de ataque.

Reformulação e outras renovações

O acordo com Cano integra o pacote de definições do Fluminense para a temporada de 2027. Além de assegurar recentemente a ampliação do vínculo do jovem Wesley Natã até 2030, a diretoria segue em negociações para definir o futuro de outros pilares veteranos do elenco, como o zagueiro Thiago Silva — que analisa proposta para atuar até o fim do próximo ano — e o meia Paulo Henrique Ganso.