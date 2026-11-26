Três integrantes da antiga comissão técnica de Fernando Diniz ingressaram com ações na Justiça do Trabalho contra o Corinthians cobrando um valor total de R$ 2.414.515,47. Os processos foram movidos pelo preparador físico Wagner Bertelli, pelo fisiologista Luis Fernando de Barros e pelo analista de desempenho Lucas Vergne.
Nos autos, os profissionais alegam que o clube alvinegro deixou de quitar as verbas rescisórias obrigatórias após o rompimento contratual — incluindo saldo de salário, 13º salário proporcional e férias —, além de apontar a ausência de depósito de cinco meses de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o não pagamento da multa rescisória de 40% sobre o saldo.
Representados pelo advogado Filipe Rino, os ex-funcionários solicitam a condenação do Corinthians ao pagamento integral dos valores em aberto, acrescidos das multas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), indenização pela dispensa sem justa causa e honorários advocatícios.
Confira os valores cobrados em cada ação:
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Wagner Bertelli (preparador físico): R$ 1.006.048,11
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Luis Fernando de Barros (fisiologista): R$ 704.233,68
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Lucas Vergne (analista de desempenho): R$ 704.233,68
O trio desembarcou no Parque São Jorge em 7 de abril desta temporada, integrando a equipe de trabalho contratada junto com o técnico Fernando Diniz, com vínculos válidos originalmente até 31 de dezembro de 2026. No entanto, os três foram desligados exatamente seis meses depois, em 7 de outubro, encerrando a passagem antes do prazo previsto.
Como as ações foram distribuídas recentemente e encontram-se em fase inicial de tramitação, ainda não há decisão ou sentença proferida pelo Judiciário trabalhista sobre o mérito dos pedidos e os eventuais montantes de condenação.
O passivo trabalhista soma-se a um momento delicado nos bastidores financeiros e esportivos do Corinthians. Enquanto enfrenta dificuldades de fluxo de caixa e atrasos salariais admitidos pela própria diretoria em meio a discussões judiciais sobre uma possível intervenção no clube, o time comandado atualmente por Clarence Seedorf luta contra o rebaixamento nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.