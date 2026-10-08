O Corinthians anunciou, na noite de quarta-feira, 7, a demissão do técnico Fernando Diniz. O treinador não resistiu à derrota para o Internacional por 2 1, no Beira Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista chegou a sua sétima derrota seguida na competição e se aproximou da zona do rebaixamento. O alvinegro é o 16º colocado e soma 32 pontos, apenas um na frente do Inter, que abre o Z4.

O clube agradeceu pelos serviços prestados pelo treinador, que chegou ao Corinthians em abril, após a demissão de Dorival Jr. Na equipe, Diniz chegou a tirar o time da briga contra o rebaixamento antes da pausa do calendário para a Copa do Mundo e fez boa campanha na fase de grupos da Libertadores. Após o Mundial, venceu apenas quatro dos 17 jogos, sendo dois pelo Brasileirão.

A má fase refletiu em duas eliminações do Corinthians. A primeira na Copa do Brasil, contra o próprio Internacional, e a outra na Libertadores, diante do Estudiantes, da Argentina. Diniz é o 19º técnico demitido no Brasileirão 2026.

Agora, a diretoria busca um substituto para estrear no clássico diante do Palmeiras, no domingo, 11, no Nubank Parque. O nome de Ramón Díaz surge como o principal alvo do Corinthians. O treinador, ao lado do seu filho, Emiliano Díaz, retornaria ao clube após sua última passagem, encerrada em abril de 2025. Outro nome especulado é Sylvinho, que passou três anos à frente da seleção da Albânia, até sua demissão em maio deste ano.

Fernando Diniz encerra sua passagem pelo Corinthians após 33 jogos, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 47,5%.

Técnicos demitidos no Brasileirão 2026

Fernando Diniz, Corinthians (29ª rodada); Paulo Pezzolano, Internacional (28ª rodada); Léo Condé, Remo (27ª rodada); Luis Castro, Grêmio (27ª rodada); Franclim Carvalho, Botafogo (23ª rodada); Luis Zubeldía, Fluminense (19ª rodada); Renato Gaúcho, Vasco (pausa da Copa do Mundo); Fábio Matias, Chapecoense (17ª rodada); Roger Machado, São Paulo (15ª rodada); Dorival Júnior, Corinthians (10ª rodada); Gilmar Dal Pozzo, Chapecoense (9ª rodada); Martín Anselmi, Botafogo (8ª rodada); Juan Pablo Vojvoda, Santos (7ª rodada); Tite, Cruzeiro (6ª rodada); Hernán Crespo, São Paulo (4ª rodada); Filipe Luís, Flamengo (4ª rodada); Juan Carlos Osorio, Remo (4ª rodada); Fernando Diniz, Vasco (3ª rodada); Jorge Sampaoli, Atlético-MG (3ª rodada).

Nota do Corinthians

“O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, deixa o clube sua comissão técnica.

O Corinthians agradece aos profissionais pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.”