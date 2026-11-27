A modernização da experiência dos torcedores no estádio Beira-Rio alcançou mais um importante resultado. A casa do Internacional ultrapassou a marca de 1 milhão de acessos realizados por meio do Sistema de Reconhecimento Facial Imply, consolidando uma das mais avançadas operações de controle de acesso do futebol brasileiro. A marca foi batida na última segunda-feira, 23, no confronto entre Internacional e Vitória pelo Brasileirão.

O número reflete a adesão dos torcedores à tecnologia e confirma a eficiência de um projeto que foi desenvolvido para tornar os acessos mais seguros, rápidos e convenientes. Com a biometria facial, o processo de entrada passou a ocorrer de forma automatizada, reduzindo filas, fortalecendo o controle de acesso e proporcionando uma experiência mais fluida em dias de jogos e eventos.

“Atingir a marca de 1 milhão de acessos no Beira-Rio é um resultado que nos enche de orgulho e demonstra a solidez de um projeto construído em parceria com o Internacional e a BRIO ao longo dos últimos anos. Este número expressivo comprova a eficiência e as facilidades proporcionadas pela tecnologia, que entrega segurança e agilidade em operações de grande porte. Temos o compromisso de desenvolver facilidades que transformem a experiência do público e contribuam para uma gestão cada vez mais eficiente das arenas esportivas”, destaca Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply ElevenTickets.

Victor Grunberg, vice-presidente do Conselho de Gestão do Sport Club Internacional destaca a importância do projeto e a escolha pela tecnologia da Imply. “Nossa missão é oferecer qualidade e conforto para a torcida colorada, sem esquecer as questões de agilidade e segurança. Com este objetivo, estamos trabalhando na implementação da biometria facial, sendo este um passo muito importante na direção dos propósitos da gestão! Para este importante projeto escolhemos a Imply, parceira do Clube desde 2017, relação esta ancorada na confiança mútua construída nestes últimos anos, bem como no compromisso da parceira com a qualidade na entrega dos seus produtos e serviços”.

Publicidade Continua após a publicidade

Evolução construída ao longo dos anos

A parceria entre o Sport Club Internacional, BRIO e Imply vai além do Sistema de Reconhecimento Facial. Ao longo dos anos, diversas soluções tecnológicas foram implementadas no Beira-Rio e na operação do clube e do setor Coração do Gigante, formando um ecossistema integrado de gestão, relacionamento e experiência para os torcedores.

Entre os projetos desenvolvidos estão a plataforma de venda de ingressos, gestão do programa de sócios, gestão de contratos, apps, sistemas de controle de acessos e dois modernos Painéis de LED de alta definição, instalados no estádio e utilizados para comunicação visual, ativações de patrocinadores e interação com o público durante os eventos.

Essa integração de tecnologias permite ao estádio contar com uma operação mais eficiente e conectada, desde o relacionamento com os sócios do Inter, titulares de produtos do Coração do Gigante e a comercialização de ingressos até a experiência vivenciada pelos torcedores dentro do Beira-Rio.

Paulo Pinheiro, CEO da BRIO – SPE Holding Beira-Rio S/A cita o diferencial de ter a integração dos sistemas para a gestão do estádio. “O Sistema de Bilhetagem integrado com o Controle de Acesso e Gestão de Contratos, traz confiabilidade no controle como um todo. Contamos com diversos relatórios online para desenvolvimento de indicadores, com facilidade na utilização e acesso aos dados, até mesmo no celular. Os relatórios fornecem todos os dados necessários e podem ser customizados. O Sistema é integrado com nosso ERP, sendo que toda a solução é integrada na mesma plataforma. Outro destaque também é o suporte técnico em dias de jogos”.

Tecnologia que transforma a experiência do torcedor

Muito além de uma solução de segurança, o reconhecimento facial tornou-se uma ferramenta estratégica para aprimorar a jornada do público. Desde a aquisição de produto de forma contratual ou a compra do ingresso até a entrada no estádio, o processo ocorre de forma integrada e digital, eliminando etapas e proporcionando mais comodidade.

“Evoluindo, a nossa plataforma tecnológica, que faz a gestão de contratos, venda de ingressos e controle de acessos, com a empresa Imply, em breve permitirá também a compra antecipada de alimentos e bebidas, tornando muito mais gratificante a experiência do torcedor”, destacou Paulo Pinheiro, CEO da Holding Beira-Rio S/A.

A marca de 1 milhão de acessos demonstra a capacidade da tecnologia de operar com excelência em eventos de grande porte, atendendo milhares de pessoas com rapidez e eficiência. O resultado reforça o papel da inovação como aliada na construção de ambientes mais organizados, seguros e preparados para receber grandes públicos.

Referência entre as arenas brasileiras

Reconhecido como um dos principais estádios do país, o Beira-Rio segue ampliando sua posição como referência em tecnologia aplicada ao esporte. O marco alcançado pelo Sistema de Reconhecimento Facial Imply evidencia o sucesso de uma estratégia baseada em inovação contínua, integração de soluções e foco na experiência dos torcedores.

Mais do que atingir um milhão de acessos, a conquista simboliza a consolidação de um modelo moderno de gestão de arenas, no qual tecnologia, segurança e conveniência caminham lado a lado para oferecer experiências cada vez melhores ao público.