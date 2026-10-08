O técnico Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo e atual comandante do Al Diriyah, da Árabia Saudita, vivenciou momentos de apreensão em Riade. A capital saudita entrou em alerta após ofensivas com mísseis atribuídas a rebeldes houthis, ocorridas às vésperas de um compromisso esportivo na região.

De acordo com informações da imprensa de Portugal e confirmadas por autoridades locais, as investidas tiveram como direção as imediações do Aeroporto Internacional de Riade. O episódio acionou as defesas antiaéreas governamentais, gerou interrupções no espaço aéreo e deixou dezenas de feridos e vítimas fatais em solo saudita.

O incidente aconteceu durante o período de concentração do elenco para o confronto diante do Al Nassr, agendado pela oitava rodada do torneio nacional.

Situação da partida e segurança das equipes

Apesar do alarme e do reforço operacional em todo o perímetro urbano, nenhum membro da comissão técnica ou jogador do Al Diriyah e do Al Nassr sofreram ferimentos. As duas delegações permaneceram em locais protegidos sob monitoramento constante das forças locais.

Com a normalização dos protocolos de contenção, os organizadores da liga saudita optaram por manter a realização do confronto entre as equipes em Riade, na próxima sexta-feira, 9, às 15h (de Brasília).