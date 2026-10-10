Durante a edição do programa Debate Placar, o jornalista Leandro Quesada direcionou críticas contundentes ao atacante Memphis Depay, do Corinthians. Na avaliação do comentarista, o momento do atleta holandês no futebol nacional exige uma reflexão aprofundada sobre a resposta técnica entregue em campo em comparação ao alto investimento realizado pelo clube.

Números de Memphis no Corinthians em 2026

Após a renovação de contrato com o Corinthians, Memphis disputou oito partidas e ainda não balançou as redes. O camisa 10 deu uma assisrência, justamente em seu retorno aos gramados diante do Rosario Central, em jogo que classificou a equipe para as quartas de final do torneio. Diante do Estudiantes, perdeu o pênalti decisivo no último minuto e ajudou o Timão a ser eliminado da copa continental.

Em 2026, Memphis tem apenas um gol e três assistências em 26 jogos. Números bem diferentes do ano passado, quando terminou a temporada com 12 gols e dez assistências em 51 partidas disputadas.