O técnico Eduardo Domínguez avaliou o empate por 1 a 1 entre o Atlético-MG e o Corinthians na última quarta-feira, 25, na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva concedida após o apito final, o treinador do Galo detalhou o estado do elenco e comentou as perspectivas para o encerramento do torneio.

“Eu sabia que não íamos chegar com a cabeça a 100% nessa partida [contra o Corinthians]. Porque, agora a raiva que tem nos jogadores, tínhamos que tentar transformar isso em motivação, porque ainda o objetivo do clube está para ser alcançado”, iniciou Eduardo Domínguez.

“Eu estou contente aqui, trabalhando forte para melhorar o time e para terminar o torneio o mais alto possível. Depois a diretoria, que é o trabalho deles, analisar o desempenho dos atletas e da comissão”, finalizou.