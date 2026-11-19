A Confederação Brasileira de Futebol (CBF ) não planeja realizar a entrega da taça do Campeonato Brasileiro neste sábado, 21, caso o Flamengo confirme o título de forma antecipada diante do Palmeiras. A diretriz institucional da entidade estabelece que a cerimônia oficial de premiação seja realizada no primeiro compromisso do clube campeão como mandante.

O Flamengo entra em campo no Nubank Parque, em São Paulo, e, na sequência, visita o Coritiba no Couto Pereira. O primeiro compromisso em casa será diante da Chapecoense, já rebaixada, no Maracanã, no dia 2 de dezembro.

Situação da tabela e cenário de título antecipado

O clube rubro-negro assegurou uma vantagem de seis pontos na liderança da Série A após o encerramento da 35ª rodada, somando 79 pontos contra 73 do vice-líder paulista.

Diante dessa margem, a equipe carioca precisa apenas de um empate no confronto direto contra o Palmeiras na capital paulista para assegurar matematicamente o troféu.

A vantagem foi estabelecida após a vitória de virada em cima do Athletico-PR por 2 a 1 na noite de quarta-feira, 18, no Marcanã. Jorginho, de pênalti, e Carrascal marcaram para o o rubro-negro. Do outro lado, o Palmeiras perdeu, também de virada, para o Cruzeiro, no Mineirão.

Leonardo Jardim projeta o duelo contra o Palmeiras

O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, projetou um duelo difícil contra o Palmeiras, mas admitiu a vantagem do Flamengo contra o rival e afirmou que a equipe buscará o título no Nubank Parque.

“Com certeza a expectativa é grande. Um confronto entre dois times que dominaram o campeonato este ano, o campeonato foi dominado por esses dois times. Com certeza que o Flamengo tem uma vantagem. Mas no futebol não existem vantagens, no futebol existe a realidade. Nós precisamos fazer mais três pontos nesta sequência de três jogos, com certeza que queremos ir à casa do adversário e conseguir um resultado que nos permita ganhar o campeonato, mas sabemos que o adversário também o vai fazer”.