O América-MG perdeu para o Fortaleza por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 07, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado teve um peso definitivo para os donos da casa: a derrota decretou o rebaixamento matemático do América-MG, restando ainda seis jogos para o time na competição.

Gol no início e cenário do jogo

A partida teve seu placar definido logo nos primeiros instantes. Aos três minutos do primeiro tempo, Lucas Sasha marcou o gol da vitória do Fortaleza. Atrás no marcador, o América-MG, escalado no 4-2-3-1 pelo técnico Moacir Júnior, terminou o confronto com 52% de posse de bola, mas sofreu para criar chances reais. A equipe mandante finalizou oito vezes no total, acertando o alvo apenas uma vez e exigindo uma única defesa do goleiro João Ricardo.

Faltas e controle visitante

O Fortaleza, sob o comando de Paulo Autuori, apostou em um 4-3-3 e foi mais incisivo quando atacou. Os visitantes somaram 13 finalizações, obrigando o goleiro William a fazer uma defesa. O clima em campo refletiu a situação delicada do América-MG, que cometeu o dobro de faltas do adversário (22 a 11) e recebeu três cartões amarelos, contra dois da equipe cearense. Sem novas alterações no placar, o 1 a 0 se manteve até o fim.

Tabela e próximos jogos

Com o resultado, o América-MG, que já era o 19º colocado, segue com 17 pontos e tem seu rebaixamento confirmado após um balanço de quatro derrotas nos últimos cinco jogos. O Fortaleza, por sua vez, chega a 56 pontos, consolida-se na 3ª posição e mantém uma sequência de duas vitórias e três empates em seus compromissos mais recentes.

O América-MG volta a campo na segunda-feira, 12, contra o Criciúma. No mesmo dia, o Fortaleza enfrenta o CRB. Ambos os confrontos são válidos pela Série B.