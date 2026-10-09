O técnico Cuca, do Santos, preferiu conter um pouco a euforia em torno da volta do meia-atacante Neymar aos gramados após 36 dias.

Mesmo com os dois gols de pênalti marcados pelo jogador no empate por 2 a 2 contra o Flamengo nesta quinta-feira, 8, na Vila Belmiro, o comandante santista disse que ainda vê o camisa 10 sem confiança e apontou ser precoce pensar em uma dupla com Philippe Coutinho.

‘É muito cedo para falar nos dois juntos. Ambos estão voltando, seria um risco grande. Tem uma falta que ele (Neymar) bateu de pé esquerdo por estar sem confiança. É natural, então precisamos pensar jogo a jogo. Ele encorpa muito a equipe, os companheiros ficam mais fortes com ele em campo. Fez os dois gols, tem capacidade técnica indiscutível. Está de parábens por voltar, jogar tão bem e ser responsável também pela remontada”, iniciou dizendo.

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Questionado se Neymar poderia ser utilizado na partida contra o Atlético Mineiro, na MRV Arena, Cuca afirmou que o assunto será discutido após o treinamento desta sexta, 9. O jogador já disse por diversas vezes não atuar em gramados sintéticos.

“Sobre jogar na Arena MRV, vamos discutir amanhã. Primeiro vamos ver como ele se apresenta, como as coisas fluirão para o próximo jogo”, explicou.

“Acho que todo o cara que gosta do bom futebol gosta de ver o Neymar jogar. Independente de onde esteja. Ele está voltando e mesmo sem a condição ideal fez a diferença. Todos que gostam do bom futebol querem te-lo em todos os jogos possíveis”, completou.

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Neymar entrou logo após o intervalo, na vaga de Coutinho. Segundo estatísticas do Sofascore, ele só finalizou duas vezes a gol – nas duas cobranças de pênalti -, criou uma grance chance de gol, acertou um de dois cruzamentos que tentou, além de 18 dos 23 passes.

Ao todo, foram 38 ações com a bola, com 11 perdas de posse de bola, duas faltas sofridas e um de três tentativas de drible bem-sucedidas.