Philippe Coutinho será titular pela primeira vez com a camisa do Santos.

O técnico Cuca bancou a manutenção do jogador entre os 11 o treino desta quarta-feira, 7, no CT Rei Pelé, e já comunicou ao jogador que ele iniciará a partida contra o Flamengo nesta quinta, 8, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. De volta entre os relacionados, Neymar ficará no banco de reservas.

Coutinho não começa uma partida há 236 dias, desde 14 de fevereiro, quando participou por 45 minutos no empate por 1 a 1 do Vasco com o Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca

A escolha pelo jogador a outras opções, como o meia Rollheiser, que atuou na função em parte da ausência de Neymar, ou mesmo o volante Lima se dá pela rápida adaptação do jogador ao sistema de jogo e a condição física que alcancou mesmo em poucas semanas de trabalho.

Para assegurar a presença do camis 11, o treinador santista fará mudanças com relação ao time que esboçou no treinamento um dia antes.

No meio-campo, Gustavinho, considerado por Cuca como o melhor marcador da equipe, entra no lugar de Willian Arão. O setor será completado por Christian Oliva e Coutinho.

Arão, por sua vez, volta à defesa para formar a dupla de zaga ao lado de Lucas Veríssimo. Com isso, Luan Peres perde a vaga. A última alteração é a volta de Gabriel Bontempo no lado direto do ataque.

O jovem jogador que defendeu a seleção brasileira na última Data Fifa foi preservado de atividades mais intensas na terça, 6, por conta do longo desgaste nos deslocamentos para atuar pelo país.

Bontempo esteve em campo por 60 minutos na vitória contra a Austrália, contribuindo com uma assistência para o gol de Vanderson, e mais 45 minutos na goleada diante da Índia.

Para a partida, o Peixe não terá o atacante Everton Cebolinha, impedido de atuar pelo acordo com o Flamengo, seu ex-clube. Barreal foi o escolhido para a função pelo lado esquerdo.

Com isso, o Santos deve ir a campo com: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Gustavinho, Christian Oliva e Philippe Coutinho; Bontempo, Gabigol e Barreal.