A saída do técnico Fernando Diniz do comando do Corinthians gerou debates intensos nesta quinta-feira, 8, sobre os rumos políticos e administrativos do clube. No programa Debate PLACAR, o grupo de jornalistas esportivos esmiuçou os bastidores da decisão e os impactos da instabilidade na gestão.

Os comentaristas avaliam o momento da queda do treinador e apontam contradições na condução do futebol pela diretoria corintiana.

A atuação do executivo de futebol Marcelo Paz também entrou na pauta, com questionamentos sobre o seu espaço real para tomada de decisões diante da cúpula diretiva.

O programa detalha como o endividamento histórico abre espaço para forte interferência de agentes de atletas nas decisões cotidianas da instituição.