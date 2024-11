O Corinthians venceu o Palmeiras, nesta segunda-feira, 4, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico mexeu com as brigas na parte de cima e debaixo da classificação do Brasileirão.

O resultado deu um respiro para o Timão na luta contra o rebaixamento. Agora, com 32 jogos feitos, a equipe alvinegra ocupa a 13ª colocação, com 38 pontos ganhos, quatro a mais do que o Athletico Paranaense, atual 17º da tabela.

Já para o Palmeiras, o revés estaciona a equipe na segunda posição, com 61 pontos. Uma vitória colocaria o Verdão na liderança temporária, que atualmente é do Botafogo, que soma 64 pontos.

Veja a classificação do Brasileirão

