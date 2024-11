AO VIVO: Corinthians x Palmeiras pela 32ª rodada do Brasileirão

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira, 4, em Dérbi válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentro de casa, na Neo Química Arena, o Timão tenta superar as eliminações nas copas e se distanciar ao máximo da zona de rebaixamento. Do lado oposto, o Verdão pode assumir a liderança de forma temporária e pressionar o Botafogo na corrida pelo título.

Os lances de Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão: