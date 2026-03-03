Apesar da goleada por 8 a 0 diante do Madureira na semifinal do Carioca e classificação à final do estadual, Filipe Luís foi demitido do Flamengo. O jovem treinador de 40 anos viveu altos e baixos neste início de temporada pelo Rubro-Negro, “novela” pela rescisão contratual e estava pressionado no cargo. Esses motivos levaram a diretoria a pôr um ponto final em seu trabalho.

Neste ano, Filipe Luís comandou o Flamengo em 15 partidas, com seis vitórias, dois empates e sete derrotas. Em meio a instabilidade, o clube foi vice-campeão na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana. Desde setembro de 2024 na equipe principal do Rubro-Negro, o treinador conquistou sete títulos, dentre eles a Libertadores e o Brasileirão no ano passado.

Com a demissão, Filipe Luís é o quarto treinador do Brasileirão mandado embora em 2026. Filipe se junta a Jorge Sampaoli, demitido do Atlético-MG, Fernando Diniz, demitido do Vasco, e Juan Carlos Osorio, demitido do Remo.

Jorge Sampaoli

Pressionado desde a reta final da última temporada, sobretudo pelo vice da Sul-Americana contra o Lanús, Sampaoli deu adeus ao Atlético-MG em fevereiro deste ano. A demissão do treinador foi confirmada pelo Galo após um empate em 3 a 3 contra o Remo, válido pela 3ª rodada do Brasileirão. O argentino comandou o clube em 33 jogos, com dez vitórias, 14 empates e nove derrotas.

Fernando Diniz

O segundo nome na fila de demissões foi Fernando Diniz, que vivia momentos de instabilidade no comando do Vasco. O vice na Copa do Brasil de 2025 e a queda de desempenho no início deste ano levaram a diretoria a colocar um ponto final em sua segunda passagem no clube. Pelo Cruzmaltino, Diniz disputou 55 partidas, com 20 vitórias, 13 empates e 22 derrotas.

Juan Carlos Osorio

O experiente treinador Juan Carlos Osorio foi demitido do Remo neste domingo, 1, após uma derrota por 2 a 1 diante do Paysandu, válida pela ida da final do Campeonato Paraense. Além do revés no clássico, a instabilidade pesou na decisão da diretoria do Azulino por sua demissão. O colombiano comandou o clube em 14 duelos, com quatro vitórias, oito empates e duas derrotas.

Técnicos do Brasileirão demitidos em 2026

Jorge Sampaoli – demitido do Atlético-MG no dia 12 de fevereiro

Fernando Diniz – demitido do Vasco no dia 22 de fevereiro

Juan Carlos Osorio – demitido do Remo no dia 1º de março

Filipe Luís – demitido do Flamengo no dia 3 de março