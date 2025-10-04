  • Escudo Atlético-MG
Brasileirão

Ceni desafia freguesia contra o Flamengo; confira os números

Técnico do Bahia precisará lidar com maior 'pedra no sapato' desde que começou a nova carreira, em 2017, para seguir sonhando com Libertadores

Publicado por: Redação em 04/10/2025 às 04:00 - Atualizado em 03/10/2025 às 16:20
Rogério Ceni está desde 2023 no comando da equipe baiana - Leticia Marques/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni terá no domingo, 5, um reencontro particularmente especial. Pela 17ª vez desde o início da carreira como treinador, em 2017, Ceni estará frente a frente com o Flamengo, equipe que dirigiu por oito meses entre 2020 e 2021 e conquistou três títulos, mas que também se tornou uma “pedra no sapato”. São 16 derrotas em 16 encontros.

A última delas ocorreu em 10 de maio, em confronto válido pela 10ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, o Bahia acabou derrotado por 1 a 0 e teve encerrada uma sequência de três vitórias consecutivas na competição, caindo para a sexta colocação.

Coincidentemente, é nessa mesma posição que Ceni reencontra o atual líder Rubro-Negro, pressionado por uma série de maus resultados e a possibilidade de sair do grupo dos seis primeiros colocados que se classificam para a próxima Libertadores – atualmente com 40 pontos, contra 38 do São Paulo, o 7º.

Passagem de Ceni pelo Flamengo terminou com títulos, mas de forma conturbada - Alexandre Vidal/Flamengo

O Bahia só venceu um dos seus últimos seis jogos, um deles a eliminação com derrota por 2 a 0 para o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil, depois de sair em vantagem na primeira partida. São três vitórias, um empate e uma vitória – diante do vice-líder Palmeiras – no período.

O calvário de Ceni diante do Flamengo começou ainda em 2017, enquanto dirigia o São Paulo. Somando as duas passagens, foram seis jogos pelo Tricolor Paulista diante do algoz. Outros seis pelo Bahia, três pelo Fortaleza e somente um pelo Cruzeiro.

No repertório, ainda há uma eliminação na semifinal da Copa do Brasil de 2022, com o São Paulo, e mais recentemente nas quartas de final do mesmo torneio na edição de 2024, com o Bahia.

Pelo clube carioca, ele levantou as taças do Brasileirão de 2020 – que só foi encerrado em 2021 -, além da Supercopa do Brasil e do Carioca de 2021, mas acabou demitido após maus resultados e um ambiente conturbado interno do clube naquele momento.

Confira os números de Ceni como técnico contra o Flamengo

2017: Flamengo 2 x 0 São Paulo
2019: Flamengo 2 x 0 Fortaleza
2019: Fortaleza 1 x 2 Flamengo
2019: Cruzeiro 1 x 2 Flamengo
2020: Flamengo 2 x 1 Fortaleza
2021: São Paulo 0 x 4 Flamengo
2022: Flamengo 3 x 1 São Paulo
2022: São Paulo 0 x 2 Flamengo
2022: São Paulo 1 x 3 Flamengo
2022: Flamengo 1 x 0 São Paulo
2023: Flamengo 1 x 0 Bahia
2024: Flamengo 2 x 1 Bahia
2024: Bahia 0 x 1 Flamengo
2024: Flamengo 1 x 0 Bahia
2024: Bahia 0 x 2 Flamengo
2025: Flamengo 1 x 0 Bahia

