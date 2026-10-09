O meia Álvaro Montoro participou normalmente das atividades com o restante do elenco do Botafogo nesta sexta-feira, 9, no CT Espaço Lonier. A sua presença em campo abre caminho para o retorno do atleta de 19 anos diante do Coritiba, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira.

O jovem argentino foi desfalque na derrota alvinegra por 2 a 1 para o Vasco, no meio de semana, por causa de uma entorse no tornozelo direito provocada por um acidente doméstico. A comissão técnica de Tite optou por preservá-lo para evitar complicações físicas, escalando Hakim Ziyech na armação das jogadas.

A participação nos trabalhos coletivos sinaliza uma evolução positiva no seu quadro clínico. A definição sobre a presença entre os titulares depende das últimas reavaliações antes da viagem ao Paraná. Em 2026, o camisa 10 soma 41 partidas disputadas, com três gols e seis assistências pelo clube carioca.

A partida coloca frente a frente equipes próximas na classificação: o Coritiba ocupa a 9ª posição com 38 pontos, enquanto o Botafogo aparece no 13º lugar com 35.