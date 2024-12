Botafogo conquista o tri; confira todos os campeões do Brasileirão

O Botafogo é o campeão do Brasileiro 2024. Uma semana depois de conquistar a Libertadores pela primeira vez, a equipe levou também o título nacional neste domingo, 8, com uma vitória sobre o São Paulo no Nilton Santos, no Rio.

Publicidade

Dessa maneira, o Fogão conquistou o título que não vinha há 29 anos, desde 1995. A comemoração, da mesma forma, coloca o time de General Severiano na lista dos tricampeões do Brasileirão.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Os cariocas conquistaram dois títulos de grande expressão ao longo da temporada. No último dia 30, o Botafogo já havia conquistado a Libertadores após vencer a final contra o Atlético Mineiro pelo placar de 3 a 1.

Publicidade

Após o trauma do campeonato de 2023, em que o Botafogo perdeu o campeonato mesmo tendo tido 14 pontos de vantagem, o Glorioso se superou e conseguiu fazer uma campanha com menos brilho, mas com mais eficiência.

Adversário do fatídico jogo do 4 a 3, o Palmeiras perdeu para o Botafogo em casa na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, partida em que os cariocas se isolaram na liderança e passaram a depender apenas de si para conquistar o título que veio no Beira-Rio, uma rodada depois.

Confira os campeões do Brasileirão

Palmeiras – 12 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

Santos – 8 títulos (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)

Flamengo – 8 títulos (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992, 2009, 2019 e 2020)

Corinthians – 7 títulos (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo – 6 títulos (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Vasco da Gama – 4 títulos (1974, 1989, 1997 e 2000)

Cruzeiro – 4 títulos (1966, 2003, 2013 e 2014)

Fluminense – 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)

Botafogo – 3 títulos (1968, 1995 e 2024)

Atlético-MG – 3 títulos (1937, 1971 e 2021)

Grêmio – 2 títulos (1981 e 1996)

Bahia – 2 títulos (1959 e 1988)

Athletico – 1 título (2001)

Coritiba – 1 título (1985)

Guarani – 1 título (1978)

Sport – 1 título (1987*)

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.