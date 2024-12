Botafogo campeão: os 7 jogos-chave do título do Brasileirão

O Botafogo não se cansa de emiplhar títulos. Uma semana depois de conquistar a Libertadores, o clube levantou neste domingo, 8, o Brasilierão com uma vitória sobre o São Paulo. A partida no Nilton Santos foi só mais uma nos jogos-chave da campanha.

Durante toda a campanha, o Fogão conviveu com “momentos gloriosos”. Especialmente em clássicos e contra o Alviverde, o time de Artur Jorge fez valer da força do elenco para acabar com o calvário e se sagrar o vencedor do Brasileirão.

Os sete jogos-chave do Botafogo no Brasileirão 2024

Flamengo 0x2 Botafogo – 4ª rodada

O fantasma da derrocada de 2023 ainda estava presente em General Severiano, quando o Alvinegro encarou, fora de casa, um dos maiores rivais. O Flamengo não perdia um clássico há 12 jogos, mas sucumbiu para o Botafogo, com gols de Luiz Henrique e Jefferson Savarino, em vitória que colocou o Glorioso na liderança pela primeira vez no ano.

Botafogo 1×0 Palmeiras – 17ª rodada

Nesse sentido, a exorcização do calvário botafoguense seguiu. Diante do Palmeiras, que havia sido o algoz no ano anterior, o Botafogo venceu por 1 a 0, no Nilton Santos lotado, com gol de Tiquinho Soares. O atacante, vilão em 2023 ao perder pênalti na fatídica virada palestrina, garantiu a liderança do time por mais uma rodada.

Botafogo 1×0 Internacional – 18ª rodada

Novamente em casa, a vitória sobre o Colorado foi essencial para a consolidação no primeiro turno. O autor do gol decisivo foi Luiz Henrique, garantindo a liderança mais uma vez e confirmando a boa fase.

⁠Botafogo 4×1 Flamengo – 23ª rodada

Depois de leve derrapada ao perder par o Cruzeiro (na 20ª rodada) e para o Juventude (na 22ª rodada), qualquer turbulência foi amenizada com uma goleada em um clássico. O 4 a 1 contra o Flamengo, com gols de Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins (2x) mantiveram a liderança momentânea e empolgaram a torcida.

⁠Botafogo 2×0 Fortaleza – 25ª rodada

A primeira “decisão pela liderança” na reta final chegou. Antes da partida, o Botafogo, com 47 pontos, era o vice-líder, e o Fortaleza liderava com 48. Porém, quando a bola rolou para mais de 30.000 pessoas no Nilton Santos, o Botafogo venceu por 2 a 0, com dois de Igor Jesus, e reassumiu a ponta.

⁠Fluminense 0x1 Botafogo – 27ª rodada

O Glorioso vivia momento decisivo nas quartas de final da Libertadores, mas teve duro clássico entre a ida e a volta do duelo eliminatório. Para manter a distância na liderança, o Fogão venceu o Fluminense em jogo amarrado, decidido por Luiz Henrique, aos 50 minutos do segundo tempo.

Palmeiras 1×3 Botafogo – 36ª rodada

Três empates consecutivos haviam pressionado o Botafogo já na reta final do Brasileirão, tendo em vista que o Palmeiras havia assumido a liderança. Assim, na 36ª rodada, o Botafogo foi ao Allianz Parque e venceu a “final dos pontos corridos”, com autoridade, por 3 a 1, com gols de Gregore, Jefferson Savarino e Adryelson.