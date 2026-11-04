O Atlético-MG enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, 4, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Atualmente na sétima colocação da competição, com 50 pontos somados em 33 partidas, o duelo coloca a equipe mineira diante do desafio de interromper uma sequência de derrotas na temporada.

No duelo diante do Botafogo, o Galo busca impedir uma sequência inédita de cinco derrotas consecutivas na década, conforme relembra o portal ge. A última vez em que o clube mineiro registrou esse retrospecto negativo ocorreu em setembro de 2019. Na época, o técnico Rodrigo Santana comandava a equipe.

Na ocasião, o Atlético-MG perdeu para o Corinthians (1 a 0), Botafogo (2 a 1), Internacional (3 a 1), Colón (2 a 1, pela Sul-Americana) e Avaí (1 a 0). Contra o Colón, inclusive, o Galo venceu o jogo de volta na semifinal da Sula, mas foi eliminado nos pênaltis.

Nesta temporada, com quatro reveses acumulados entre compromissos nacionais e continentais, um novo tropeço no Rio de Janeiro igualaria o pior jejum recente do clube. As derrotas do Galo nesta sequência amarga foram contra o Montevideo City Torque (2 a 0, pela Sul-Americana), Flamengo (3 a 2), Cruzeiro (1 a 0) e Grêmio (2 a 0, pela Copa do Brasil).