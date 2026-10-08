Após a vitória por 2 a 0 do Cruzeiro sobre o São Paulo no Mineirão, em duelo válido pela 29ª rodada do Brasileirão, na última quarta-feira, 7, o técnico Artur Jorge avaliou o desempenho de sua equipe. O resultado garantiu a entrada provisória da equipe mineira no G-4 da tabela.
O comandante cruzeirense apontou que o placar traduziu com precisão a autoridade apresentada em campo durante todo o confronto. O time manteve o controle das ações e não deu margem para reação do adversário.
“Não só o resultado que eu destaco, destaco aquilo que foi a competência da equipe, a dominância. Uma equipe que se bateu muito bem e que foi, na minha opinião, justamente vencedora daquilo que são os três pontos (contra o São Paulo)”, iniciou Artur Jorge em entrevista coletiva.
“Nós sabemos que temos dez jogos pela frente, altamente difíceis, porque estes últimos dez jogos vão começar a aparecer alguns resultados estranhos no sentido do último ganhar o primeiro e as coisas se misturarem todas. É importante que nós possamos ter essa consciência também, que temos que estar 100% alerta, porque não podemos de alguma forma facilitar naquilo que é nossa entrega para um bom desempenho e muito menos em termos de resultado”, finalizou.