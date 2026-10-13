O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, relatou ter sido alvo de comentários xenófobos proferidos por um torcedor do Red Bull Bragantino durante a derrota por 4 a 2, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O incidente ocorreu nos minutos finais do primeiro tempo.

Como aconteceu a ofensa relatada por Artur Jorge?

As provocações partiram do setor da arquibancada situado logo atrás do banco de reservas ocupado pela equipe mineira. O comandante português reagiu às ofensas verbais ainda durante a primeira etapa da partida, repudiando o teor preconceituoso dos gritos direcionados a ele.

O que disse o treinador em entrevista coletiva?

Ao término do confronto, o técnico detalhou a conversa que teve com o agressor e repudiou o comportamento, ressaltando o mau exemplo diante de um menor de idade.

“Para mim não é algo normal quando alguém tem comentários xenófobos para com a minha pessoa. Eu disse, apenas e só, para ter respeito. Estava, inclusive, com uma criança ao lado dele. Disse que precisava ser educado, que era ignorante por aquilo que estava a fazer, por aquilo que era o comportamento como exemplo de um adulto, que tenha respeito para poder ser respeitado”, afirmou Artur Jorge.

Não há relatos na súmula da partida e a arbitragem, comandada por Savio Pereira Sampaio, não foi acionada no campo no momento da discussão.

Atrito nos acréscimos do primeiro tempo

O ambiente seguiu acirrado antes da descida para o intervalo. Além do entrevero com o torcedor na arquibancada, Artur Jorge envolveu-se em uma discussão com Anderson Marques, integrante da comissão técnica da equipe de Bragança Paulista, no túnel de acesso aos vestiários.