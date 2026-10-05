O Santos não poderá contar com o volante Arthur para o duelo contra o Flamengo, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita confirmada após exames e está fora da partida, que acontece nesta quinta-feira, 8, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O clube não informou o prazo de recuperação.

Segundo informações do jornalista Lucas Musetti, o jogador deve desfalcar a equipe por cerca de cinco semanas pela gravidade da lesão, de grau 2.

O problema físico ocorreu na última sexta-feira, 2, durante o clássico contra o São Paulo, no Morumbis, em partida atrasada da 21ª rodada do Brasileirão.

Aos 4 minutos do segundo tempo, o volante tentou uma arrancada, levou a mão à coxa direita e chegou a conversar com o árbitro, alegando dúvida entre uma simples cãibra ou uma lesão. Um minuto depois, fez sinal para o banco de reservas pedindo substituição, dando lugar a Gabriel Menino aos 7 minutos.

Logo após o clássico, Arthur demonstrou otimismo e tentou tranquilizar a torcida. “Não quis arriscar. Pedi pra sair. Pela experiência que tenho com meu corpo, acho que não vai ser nada muito grave. Espero que sim (estar no jogo contra o Flamengo)”, declarou.

No entanto, a análise por imagem frustrou a expectativa do atleta e da comissão técnica, detectando a lesão.

Arthur já iniciará o tratamento com a equipe de fisioterapia do clube nos próximos dias. Além do confronto contra o Flamengo, o volante também é ausência confirmada para a partida contra o Atlético Mineiro, no fim de semana.