Durante a edição do programa Debate Placar, o comentarista esportivo Alfinete direcionou duras críticas à atual gestão administrativa do Corinthians. Segundo o analista, as decisões adotadas nos bastidores do clube demonstram um cenário de profunda desorganização estrutural.

Por que o comentarista comparou a gestão a um time amador?

De acordo com a análise apresentada na bancada, a condução do departamento de futebol corintiano apresenta falhas graves de planejamento. Alfinete argumentou que o nível de desorganização institucional faz com que o clube se assemelhe a equipes amadoras, afirmando que o Corinthians é “oficialmente um clube de várzea” devido aos rumos tomados por sua diretoria.

Qual é a avaliação sobre a liderança do futebol do clube?

O debate também abordou a fragilidade na tomada de decisões internas, motivada por declarações recentes de Marcelo Paz sobre os bastidores corintianos. Para o comentarista, a figura responsável pelo comando do futebol carece de autonomia real e pulso firme para administrar a instituição.