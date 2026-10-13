O meia e capitão do Internacional, Alan Patrick, será submetido a exames de imagem para avaliar a extensão de um incômodo muscular na coxa esquerda. O atleta sentiu o problema durante o clássico contra o Grêmio e virou preocupação imediata para o Colorado nas próximas rodadas do torneio nacional.

O problema físico do camisa 10 se manifestou ainda na etapa inicial do Gre-Nal disputado no último domingo, 11, na Arena do Grêmio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terminou empatado em 1 a 1.

Com dores musculares relatadas antes do fim do primeiro tempo, o atleta não retornou do vestiário para a etapa complementar, sendo substituído por Bruno Henrique. O departamento médico colorado optou por aguardar a regressão do quadro agudo para realizar a avaliação clínica detalhada.

Impacto no elenco

Após o apito final, a comissão técnica comandada por Eduardo Baptista ressaltou o papel exercido por Alan Patrick no controle de posse e criação ofensiva da equipe. O treinador informou que o clube dependerá do resultado dos exames para saber se poderá contar com o armador nos compromissos seguintes.

O Internacional tem seu próximo desafio agendado para esta sexta-feira, 16, diante do Mirassol, no Estádio Maião, pela 31ª rodada da competição. Caso a lesão seja confirmada, a comissão técnica precisará definir um substituto para a armação das jogadas no setor de meio-campo.