O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, afirmou em entrevista coletiva que não pretende trabalhar em outro clube da América do Sul quando encerrar seu ciclo na equipe paulista. O treinador português projetou uma pausa na carreira após o término de seu contrato vigente, que se estende até o fim de 2027.

A fala do treinador foi feita durante entrevista coletiva na véspera da final da Libertadores, que será neste sábado, 28, quando o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, da Argentina.

Planos de descanso e retorno a Portugal

Segundo o comandante palmeirense, a sua prioridade pessoal após a passagem pelo futebol brasileiro é viajar a Portugal para passar um período com os pais e desacelerar a rotina.

Abel pontuou o desgaste físico e mental acumulado ao longo de seis temporadas ininterruptas no comando da equipe e ressaltou que atua sem pausas prolongadas desde o início de sua trajetória no esporte, somando os anos como jogador profissional e técnico.

“América do Sul já chega, a minha intenção depois do Palmeiras é ir para a casa dos meus pais, ver quem está do outro lado e que só vejo no Natal. Espero só vê-los após 16 de dezembro (quando é disputada a final do Intercontinental da Fifa). Brasil chega, Palmeiras chega, desde que sou treinador profissional não parei um ano, poucas pessoas sabem a quantidade de jogos como atleta e treinador”, disse.

Abel diz que não treinará outro time sul-americano

O treinador também respondeu de forma bem-humorada sobre a disposição para treinar outro clube da América do Sul que não fosse o Palmeiras. O português negou a possibilidade e lembrou de situação inusitada que viveu envolvendo a final da Libertadores de 2018, quando Abel ainda estava no Braga, de Portugal.

“América do Sul já chega (risos). Me desculpem os brasileiros, mas na Libertadores eu me acostumei a ver Boca (Juniors) e River (Plate), River e Boca, sempre. Lembro como treinador do Braga, tinha treino e faltaram jogadores para ir a Madrid ver Boca x River (na final de 2018)”, lembrou.

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Foco total na decisão continental no Uruguai

Apesar das projeções sobre o futuro profissional, o foco imediato do treinador permanece direcionado para a decisão da Copa Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Estudiantes no Estádio Centenário, em Montevidéu, onde busca conquistar mais um troféu internacional sob a liderança de sua comissão técnica.