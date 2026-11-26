A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou durante participação no Summit CBF Academy que não pretende disputar um terceiro mandato à frente do clube. A dirigente confirmou que deixará a presidência alviverde ao término de sua gestão atual, marcado para dezembro de 2027.

Em sua fala, Leila não descartou a possibilidade de assumir outro clube, apesar de ter sido cautelosa ao afirmar que prefere pensar no presente e que não tem um destino após sua saída do alviverde.

Por que Leila Pereira decidiu deixar o Palmeiras?

Durante o evento voltado à gestão esportiva, a dirigente explicou as razões para encerrar seu ciclo administrativo no clube paulista, ressaltando o cumprimento de seus objetivos institucionais e o desgaste das funções no dia a dia.

“ Não gostaria de sair do futebol. Mas aí entra no que falo de política. Não aguento mais, já cumpri o que tinha que fazer no Palmeiras. Acho que já fiz minha parte no Palmeiras, tentar estender (o mandato) seria demais, até um desrespeito pelo que fiz. Em dezembro de 2027 eu saio e vou cuidar das minhas empresas. ”, afirmou Leila Pereira, em painel no Summit CBF Academy.

Qual o futuro da dirigente a partir de 2028?

Apesar de planejar a saída do comando do time alviverde ao final do ciclo pré-estabelecido, a empresária sinalizou abertura para avaliar novos convites e projetos esportivos no futebol nacional após o encerramento formal de suas funções.

“Sou uma pessoa que pensa no momento presente. Meu foco total é só na Sociedade Esportiva Palmeiras. Saindo, se algum clube quiser a ajuda da Leila Pereira, achar que eu posso continuar colaborando com o futebol brasileiro, a gente pode conversar”, declarou Leila Pereira.

A presidente do Palmeiras ainda negou relação com a empresa Almirante, comandada por Marcos Lamacchia, seu enteado, mas elogiou a capacidade técnica do gestor, que assumirá o Vasco em 2027

“Sorte de muitos clubes brasileiros se tivessem investidores como o Marcos Lamacchia, que é uma pessoa séria, com poder aquisitivo, mora no Brasil, todo mundo sabe quem é. Mas ele comprou o Vasco. Eu sou presidente do Palmeiras. Ele é meu enteado e não trabalha comigo. Eu não enxergo conflitos de interesses nisso. Mas isso está sendo analisado pela CBF”, disse.