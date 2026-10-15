Após a vitória do Atlético-MG sobre o Montevideo City Torque por 3 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, o técnico Eduardo Domínguez analisou a postura da equipe. Em entrevista coletiva realizada após o duelo, na noite de quarta-feira, 14, o comandante destacou a postura tática alvinegra e detalhou os cuidados com o retorno do meia Fred.

Como Domínguez avaliou o resultado do Atlético-MG?

“Estamos contentes com a vitória justa que aconteceu. Sabíamos que teríamos a bola bastante tempo, que teríamos que controlar as transições para não sofrer”, afirmou Eduardo Domínguez.

Qual é a situação da recuperação física de Fred?

Além de ponderar a respeito do rendimento coletivo em campo, o treinador detalhou a situação clínica do meio-campista, enfatizando a necessidade de prudência para que o jogador não antecipe etapas da reabilitação física.

“O tratamento dele é dia a dia, porque ele não sente nenhuma dor. Então, também temos que ter las precauções que precisamos ter para não apressar a volta dele antes do previsto”, explicou o treinador atleticano.