Com dois representantes convocados por Carlo Ancelotti para a Data Fifa de novembro, o Shakhtar Donetsk voltou a ter jogadores na seleção brasileira principal após um hiato de oito anos, justamente na temporada em que o clube ucraniano atingiu a maior marca de atletas do país em toda a sua história: são 15 brasileiros no elenco atual. Chamados para o amistoso contra o Japão neste sábado, 14, às 7h15 — e para o duelo diante de Singapura na terça-feira, 17, às 7h —, o meia Marlon Gomes e o atacante Alisson Santana simbolizam a reconstrução do projeto sul-americano em Donetsk em meio ao conflito armado com a Rússia.
O recorde supera até mesmo o auge da parceria entre o clube ucraniano e o mercado brasileiro na década passada. O cenário contrasta com o esvaziamento brusco sofrido em fevereiro de 2022, quando a eclosão da guerra dissolveu o grupo de 12 brasileiros então vinculados à equipe, fazendo o elenco iniciar a temporada 2022/23 com apenas um representante do país.
Investimento milionário e reconstrução em meio ao conflito
Mesmo sem atuar em sua cidade de origem e enfrentando as limitações impostas pelo conflito armado, a diretoria retomou com agressividade a política de captação de jovens talentos no Brasil. Desde 2022, o Shakhtar Donetsk desembolsou quase 120 milhões de euros (cerca de R$ 749 milhões na cotação atual) na contratação de 13 brasileiros, além de reintegrar o lateral Vinicius Tobias após empréstimo.
Os dois novos convocados exemplificam o perfil de apostas de alto valor. O meia Marlon Gomes, de 22 anos, foi adquirido junto ao Vasco em janeiro de 2024 por 12 milhões de euros (R$ 74,9 milhões), enquanto o atacante Alisson Santana, de 21 anos, custou 14 milhões de euros (R$ 87,4 milhões) pagos ao Atlético-MG em março de 2025. O modelo segue gerando retorno financeiro imediato, como na venda do atacante Kevin — comprado do Palmeiras por 14,8 milhões de euros e negociado com o Fulham, da Inglaterra, por 40 milhões de euros (R$ 249,7 milhões) na última temporada.
Com a presença de Alisson Santana e Marlon Gomes no grupo que enfrenta os japoneses, o Shakhtar chega a 14 jogadores convocados para a seleção brasileira principal enquanto vestiam a camisa do clube, em um universo de 47 brasileiros que já defenderam a equipe desde a chegada pioneira do atacante Brandão, na temporada 2002/03. Atualmente, comandado pelo técnico Arda Turán, o elenco conta com o zagueiro Marlon, os laterais Pedro Henrique e Vinicius Tobias, os meias Eguinaldo, Marlon Gomes, Pedrinho, Isaque e Gabriel Carvalho, além dos atacantes Alisson Santana, Bruninho, Kauã Elias, Luca Meirelles, Lucas Ferreira, Newerton e Ryan Roberto.
Celebração na Ucrânia e retorno ao radar da Seleção
A quebra do jejum de convocações — que durava desde 2018 — foi celebrada publicamente pela cúpula do clube ucraniano, que divulgou vídeos da comissão técnica comemorando a leitura da lista de Ancelotti. Para o diretor esportivo e ex-lateral Darijo Srna, o reconhecimento ganha peso simbólico diante do contexto vivido pelo país.
“É especialmente importante para a Ucrânia, já que estamos vivendo uma guerra, ter dois jogadores na seleção principal do Brasil. É realmente algo incrível. Tenho certeza de que muitos outros jogadores nossos farão parte da seleção brasileira no futuro. Gostaria de agradecer a Carlo Ancelotti e à sua comissão técnica por reconhecerem nosso trabalho e a qualidade dos nossos jogadores”, afirmou o dirigente.