Campeonato Carioca: Superbet compra naming rights da competição

O Campeonato Carioca de 2025 ganhará um novo destaque no universo das apostas esportivas, com a Superbet adquirindo os naming rights da competição, em substituição à Betnacional. O anúncio do acordo ocorreu em 27 de dezembro de 2024, e terá a duração de uma temporada. Apesar de as cifras não terem sido reveladas, este contrato sinaliza a aposta da Superbet na popularidade e paixão pelo futebol no estado do Rio de Janeiro.

A identidade visual do evento foi meticulosamente criada pela Brax Sports Assets, que gerencia os direitos comerciais do campeonato. Assim, a marca Superbet estará presente em locais estratégicos, como backdrops, áreas de entrevistas, banners e placas ao longo do torneio, integrando-se ao cotidiano do Cariocão 2025.

Importância da Parceria para o Campeonato Carioca

Segundo Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), essa parceria vai além do mero patrocínio. Ele considera essa aliança como uma “super parceria”, colocando o Campeonato Carioca como o mais atraente e com maior alcance nacional entre os estaduais no Brasil. O novo acordo promete sucesso, elevando a relevância do campeonato tanto no cenário nacional quanto internacional.

Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil, expressou seu entusiasmo pela colaboração, citando a grande atratividade do futebol carioca em todo o país. Ele destacou a capacidade de engajamento dos torcedores dos quatro grandes clubes do estado e acredita que essa parceria enriquecerá ainda mais a competição, cujo impacto sobre os torcedores é significativo.

Transmissão e Alcance do Campeonato Carioca 2025

Em termos de transmissão, o Campeonato Carioca de 2025 terá uma abrangente cobertura televisiva. Os jogos serão exibidos pela Band e pelo Grupo Globo, sendo transmitidos na TV aberta pela Globo, e nas plataformas pagas pelo SporTV, Premiere e pelo serviço de streaming Globoplay. Este amplo alcance garantirá diversas opções para os fãs de futebol acompanharem os jogos do campeonato.

Globoplay: Oferece transmissões ao vivo e conteúdo sob demanda.

Oferece transmissões ao vivo e conteúdo sob demanda. SporTV: Oferece cobertura extensa com comentários e análises especializadas.

Oferece cobertura extensa com comentários e análises especializadas. Premiere: Proporciona aos assinantes acesso a todos os jogos.

Influência da Superbet no Cenário do Futebol Brasileiro

Além do Campeonato Carioca, a Superbet expande seu portfólio de patrocínios ao apoiar clubes importantes do futebol brasileiro, como Fluminense e São Paulo. Essa estratégia de investimento no esporte mais popular do país demonstra o compromisso da Superbet em fortalecer sua marca no mercado brasileiro, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento do futebol local.

Sob essa parceria, a Superbet busca afirmar sua posição no mercado esportivo, não só promovendo sua marca, mas também enriquecendo a experiência dos torcedores brasileiros com o Campeonato Carioca de 2025. As expectativas são elevadas para a competição, que, sob esta nova aliança, almeja canalizar a mesma paixão e entusiasmo característicos do futebol carioca.