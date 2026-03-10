Vasco x Palmeiras: aposta grátis de R$20 na Estrela Bet

A Promoção de Aposte e Ganhe R$20 na Estrela Bet está disponível para as apostas múltiplas com mercados de Vasco e Palmeiras hoje.

O Palmeiras chega em grande fase, com 5 vitórias consecutivas e uma das melhores campanhas no início da temporada. No Brasileirão, a equipe ainda não perdeu e mantém a liderança.

Por sua vez, o Vasco atravessa um início de ano complicado. Em 4 partidas da Série A, o Cruzmaltino soma 1 empate e 3 derrotas. O histórico também pesa: o Vasco não vence o Palmeiras desde 2015.

Assim, se pretende apostar no Clássico da Fraternidade, o confronto pode ser ainda mais interessante usando o bônus Estrela Bet, que concede uma aposta extra de R$20 em palpites múltiplos.

Como participar da promoção

A promoção “Aposte no Brasileirão e receba uma aposta grátis” é simples de participar. Confira o passo a passo:

Acesse sua conta na Estrela Bet Vá até a página de desafios e ative participação na oferta Na seção de futebol, escolha partidas do Brasileirão Série A Adicione um mercado de apostas Vasco da Gama x Palmeiras Selecione um mercado de outro evento Informe o valor do bilhete, com mínimo de R$10 Confira que as odds totais são iguais ou maiores de 3.0 Confirme a criação do bilhete de aposta

A “Aposte no Brasileirão e receba uma aposta grátis” é válida para bilhetes com a função “Criar Aposta”. Você pode acionar seleções do Clássico da Fraternidade e de outros eventos da rodada disputada entre 10 e 12 de março.

Ao acumular R$60 em apostas múltiplas, terá direito a freebet válida para esportes.

Como funciona o pagamento

Depois de cumprir os requisitos, a Estrela Bet liberará um bônus de apostas grátis de R$20. Essa freebet pode ser usada em novos palpites esportivos dentro da plataforma.

Caso a aposta realizada com o crédito seja vencedora, apenas os ganhos serão creditados no saldo do jogador. Ou seja: se você usar os R$20 de aposta grátis para apostar na vitória do Palmeiras na próxima rodada, com odds 2.5, receberá apenas R$30 com o green.

Regras importantes

Esse bônus de aposta no Brasileirão possui algumas condições específicas que devem ser observadas:

É necessário acumular R$60 em apostas múltiplas durante o período da oferta

Cada aposta precisa ter valor mínimo de R$10

As apostas devem ter odds totais mínimas de 3.0

A promoção é válida para partidas do Brasileirão Série A disputadas entre os dias 10, 11 e 12 de março

São válidos os palpites com criar aposta

A recompensa concedida é uma aposta grátis de R$20

A oferta pode ser utilizada por usuários com conta ativa na plataforma, desde que a promoção esteja disponível e ativa na página de benefícios.

Dicas de apostas para a 5ª rodada do Brasileirão

Para participar da promoção na Estrela Bet, você deve adicionar 2, ou mais, mercados no seu bilhete. Pensando nisso, separamos alguns dos melhores eventos para você apostar em conjunto com Palmeiras x Vasco na 5ª rodada e cumprir aos requisitos de apostas múltiplas:

Atlético-MG x Internacional: Internacional para marcar Sim (1.37)

Bahia x Vitória: Ambos Marcam Sim (1.87)

Corinthians x Coritiba: Corinthians para Vencer (1.55)

Como promoções desse tipo costumam aparecer em rodadas importantes do Brasileirão, seguimos acompanhando novas ofertas da Estrela Bet. Se surgir alguma promoção adicional para Vasco x Palmeiras ou para outros jogos decisivos da rodada, atualizaremos esta página.