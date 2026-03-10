Flamengo x Cruzeiro: aposte com 20% de bônus na Betsul

A Betsul está oferecendo 20% de bônus nas apostas múltiplas pela promoção Combo Turbinado Brasileirão. Você pode apostar no Flamengo x Cruzeiro e outras partidas no campeonato brasileiro com até R$200 a mais em ganhos.

Em 11 de março, o Cruzeiro vai atrás da sua primeira vitória na Série A. Por sua vez, o Flamengo, com um jogo a menos, já tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. As duas equipes se destacam defensivamente até aqui, estando entre os times que menos sofreram finalizações na competição.

Ambos os times foram campeões estaduais em 2026, mas no histórico quem leva vantagem é o time carioca. O Cruzeiro não vence o Flamengo como visitante pela Série A desde 2010. Foram 12 partidas no Rio, com oito vitórias rubro-negras e quatro empates.

Assim, se quer apostar no Flamengo ou Cruzeiro para ganhar, a promoção da Betsul pode aumentar o retorno potencial. Basta montar uma múltipla com três ou mais seleções no mercado Vencedor do Encontro e ativar o boost diretamente no bilhete.

Como aproveitar a promoção

Ativar os ganhos aumentados nas múltiplas do Combo Turbinado Brasileirão é simples. Veja o passo a passo:

Acesse sua conta na Betsul Vá até a página de promoções Clique em participar da oferta Combo Turbinado Brasileirão Escolha jogos da Série A do Brasileirão, incluindo Flamengo x Cruzeiro Monte uma aposta combinada com 3 ou mais seleções no mercado Vencedor do Encontro Ative a oferta de Combo Turbinado Brasileirão no bilhete Crie o cupom de aposta com o boost de 20% nos ganhos

Antes de criar sua aposta múltipla, confirme que as odds totais são iguais ou maiores que 4.00, com mínimo de 1.30 por evento.

Como funciona o pagamento

Se o bilhete combinado for vencedor, o bônus de 20% é aplicado sobre os ganhos da aposta, respeitando o limite máximo de R$200. A recompensa é creditada automaticamente após a finalização dos jogos.

Para liberar o valor, no entanto, é necessário cumprir um rollover de 3x sobre a recompensa recebida, com odds mínimas de 1.90 nas apostas. Em apostas múltiplas, cada seleção deve ter odds mínimas de 1.30.

Regras importantes

Antes de participar da promoção, vale ficar atento a algumas condições do Combo Turbinado Brasileirão:

A promoção é válida para todos os usuários cadastrados na Betsul

É necessário montar uma aposta com 3 ou mais eventos no mercado Vencedor do Encontro

A aposta precisa ter odds totais mínimas de 4.00

Cada seleção individual deve ter odd mínima de 1.30

O bônus máximo concedido é de R$200

A recompensa tem validade de 7 dias

O valor recebido precisa cumprir rollover de 3x antes de poder ser sacado

Outro ponto importante é que o benefício deve ser ativado no carrinho de apostas antes da confirmação do bilhete. Depois que a aposta é emitida, ela não pode ser cancelada antes do início do primeiro evento.

Dicas de apostas para a 5ª rodada do Brasileirão

Para ativar o Combo Turbinado, você precisa montar uma múltipla com três ou mais seleções. Pensando nisso, separamos alguns jogos da rodada que podem ajudar a completar seu bilhete junto com Flamengo x Cruzeiro:

Bahia x Vitória: Bahia para Vencer (1.72)

Bahia para Vencer (1.72) Remo x Fluminense: Remo para vencer (3.43)

Remo para vencer (3.43) Atlético-MG x Internacional: Internacional para vencer (3.30)

Vale lembrar que apostas esportivas devem ser feitas com responsabilidade e análise. Escolha partidas dos times que você acompanha e utilize promoções como o Combo Turbinado valendo até R$200 para potencializar seus palpites no Brasileirão.

