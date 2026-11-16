O ex-atacante Romário voltou a subir o tom contra o técnico Carlo Ancelotti e exigiu novamente a saída do treinador italiano do comando da seleção brasileira. Em publicação feita nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 16, o tetracampeão mundial também cobrou diretamente o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, afirmando que já passou da hora de demitir o comandante.

Tréplica nas redes sociais e cobrança a Samir Xaud

A nova manifestação ocorreu horas depois de Ancelotti responder publicamente às declarações iniciais do ex-jogador, que havia pedido a saída do técnico após a derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, no último sábado, 14. Na tréplica, Romário reivindicou autoridade histórica para criticar o desempenho da equipe nacional e utilizou o amistoso desta terça-feira, 17, às 7h (horário de Brasília), contra Singapura, para questionar o nível competitivo do trabalho atual.

“Quero dizer pro Ancelotti o seguinte: eu falo muito mesmo porque, quando o assunto é seleção, eu tenho tamanho, peso e poder de fala. Você, Ancelotti, continua com o meu respeito pelo que fez nos clubes por onde passou. Amanhã temos pela frente Singapura, que tomou de dois do Paraguai. Com todo respeito ao Paraguai, que, aliás, teve a mesma pontuação que a gente nas eliminatórias, não dá para a gente ficar nesse nível”, escreveu o ex-jogador.

Na sequência do texto, Romário afirmou que o treinador não trouxe evolução à equipe e reforçou o apelo pela troca no comando antes do início do próximo ciclo oficial: “Você não tem acrescentado nada de novo ao nosso futebol. Vou repetir: pede para sair! Nós acharemos um outro treinador que vai fazer um trabalho melhor do que o seu. E digo isso na cara, sem mandar recado, inclusive para o presidente da CBF, que já passou da hora de te mandar embora”.

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O que disse Carlo Ancelotti em entrevista coletiva

Mais cedo nesta segunda-feira (16), véspera do encerramento do calendário da Seleção em 2026 diante de Singapura, Ancelotti havia sido questionado sobre os primeiros ataques de Romário — que, logo após o revés para os japoneses, declarou que “ninguém aguenta mais” o italiano à frente da equipe.

Embora tenha admitido que o rendimento recente ainda está abaixo do esperado, o treinador ironizou a frequência das falas do ex-atacante sob o argumento da liberdade de expressão. “Existe a liberdade de expressão de cada um. Vocês [jornalistas], que fazem esse trabalho, conhecem muito bem que, em um país democrático, existe liberdade de expressão e cada um pode opinar. Romário opina como todos. É um direito opinar. Para mim, penso que ele pode dizer mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que o Romário fala muito, e é um direito dele”, respondeu Ancelotti.