O zagueiro Jair, do Nottingham Forest, da Inglaterra, admitiu estar feliz com sua primeira convocação para a seleção brasileira. Segundo ele, ter a oportunidade de representar a Canarinho é um sonho de criança.

“Para mim é uma felicidade imensa. É um sentimento que eu não consigo nem colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. Desde criança sempre sonhei em estar aqui. Acho que todo jogador brasileiro sonha em defender seu país, e eu tendo essa oportunidade hoje estou muito feliz. Sou muito grato a Deus. Só tenho a agradecer a Deus por tudo”, revelou Jair, em vídeo publicado pela CBF TV.

Surpresa com a convocação

No dia da convocação, Jair conta que foi uma “emoção muito grande” ouvir o técnico Carlo Ancelotti falando seu nome. O zagueiro relata que, apesar de saber da chance que tinha de ser convocado, foi pego de surpresa.

“Estava tranquilo lá com ela e eu sabia que tinha uma chance de ser convocado. Eu sabia que eu estava na pré-lista, mas mesmo assim, quando você está assistindo, eu que sempre assisti às convocações, à convocação da Copa, e você está ali vendo que pode ser chamado, às vezes não cai a ficha”, inicia Jair.

“Eu estava lá, assistindo, sabendo que eu tinha alguma chance de ser convocado, mas, ao mesmo tempo, vendo ali o treinador da seleção principal falando o seu nome, é uma emoção muito grande. Na hora eu fiquei em choque, tipo, sair de onde eu saí, as lutas que eu passei. Então, para mim foi um momento muito especial e muito importante na minha vida”, complementa.

Expectativa para a Data Fifa

Ao final, Jair comentou sobre sua expectativa para os duelos da Data Fifa. Nos dias 25 e 29 de setembro, o Brasil enfrenta a Austrália, às 7h (de Brasília). No dia 3 de outubro, a seleção brasileira duela contra a Índia, às 11h (de Brasília).

“A minha expectativa é muito boa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito grato. Espero que eu possa contribuir com a equipe. Estou aqui para ajudar. Estou aqui para somar. Espero que eu possa aprender muito também para esse novo ciclo, que possa ser um ciclo vitorioso”, comenta Jair.