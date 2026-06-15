Josimar José Évora Dias, ou simplesmente Vozinha, goleiro de Cabo Verde, ficou conhecido mundialmente nesta segunda-feira, 15, após ajudar a segurar o heróico empate sem gols contra a poderosa Espanha, na estreia dos dois países na Copa do Mundo. O sucesso repentino do jogador fez ele bater recorde de seguidores nas redes sociais; Estava entre os atletas convocados com menos seguidores entre todas as seleções, 51 mil no total. Após a campanha, ele saltou para mais de 1,5 milhões de seguidores no Instagram.

“Há alguns anos, um atleta de uma seleção emergente dependeria quase exclusivamente da televisão tradicional para ganhar visibilidade. Hoje, uma transmissão digital com forte capacidade de engajamento pode gerar milhões de visualizações, aumentar seguidores e criar oportunidades comerciais que antes eram restritas a jogadores das grandes seleções”, aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

“A CazéTV entende algo que poucas empresas tradicionais conseguem replicar: o torcedor moderno não consome mais apenas uma tela. Enquanto assiste ao jogo na TV, ele comenta, compartilha e descobre histórias nas redes sociais em tempo real. Talvez por ter nascido na internet, a plataforma consiga fazer essa convergência entre transmissão e engajamento digital de forma muito natural. O caso do goleiro Vozinha mostra exatamente isso: transformar uma grande atuação esportiva em uma narrativa capaz de mobilizar milhões de pessoas além dos 90 minutos”, acrescenta Wagner Leitzke, head de clubes do marketing digital da Agência End to End.

Vozinha, de 40 anos, está entre os jogadores mais velhos desta edição do Mundial; no total, são oito atletas com 40 anos ou mais, entre eles o craque de Portugal, Cristiano Ronaldo. “O maior benefício de uma Copa com tantas seleções como essa, é justamente o número de histórias curiosas e descobertas que ela permite, como as seleções de Cabo Verde, Haiti e Curaçao. Queremos partidas de alto nível, mas também queremos nos emocionar com quem disputa elas. A FIFA acertou. Novamente”, analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

O apelido do goleiro também chama a atenção, e Vozinha, ou Josimar José Évora Dias, revelou em entrevistas que o nome surgiu ainda em sua infância, quando ele morava na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. “O apelido é por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar. E minha mãe tinha sempre de trabalhar para alguma coisa. Então sempre cresci com meus avós. Na minha zona os rapazes eram muito mais velhos e eu sempre jogava na rua, levando muita pancada”, explicou, ao site da Fifa.