Venda de Rony para o Qatar é cancelada pelo Palmeiras

O atacante Rony, que atua pelo Palmeiras, estava prestes a se transferir para o Al Rayyan, time do Qatar comandado pelo técnico Artur Jorge. No entanto, a transação foi interrompida devido a questões burocráticas que não puderam ser resolvidas antes do fechamento da janela de transferências no país do Oriente Médio.

A proposta inicial, que já havia sido aceita pelo Palmeiras, envolvia uma negociação no valor de 6 milhões de euros. Este montante seria dividido igualmente entre o Palmeiras e o Athletico-PR, clube anterior de Rony. Infelizmente, a documentação necessária não foi processada a tempo, resultando no cancelamento da operação.

Alexandre Battibugli / PLACAR

Qual era o objetivo de Rony com a transferência?

Rony e seu estafe tinham o intuito de explorar oportunidades no futebol internacional. Dado que ele possui um dos salários mais elevados do elenco palmeirense, eles acreditavam que a transferência para outro país poderia garantir que seus ganhos permanecessem inalterados. As negociações anteriores com clubes nacionais, como Fluminense e Santos, não se concretizaram principalmente devido às expectativas salariais.

O impacto de Rony no Palmeiras

Rony, que está no Palmeiras há cinco anos, desempenhou papel crucial em várias conquistas do clube. Ele contribuiu significativamente para os triunfos nas duas edições da CONMEBOL Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, entre outros torneios. Além disso, o atacante se tornou o maior artilheiro do Palmeiras na Copa Libertadores, acumulando 22 gols no torneio continental.

Próximos desafios do Palmeiras no Campeonato Paulista

Apesar do imbróglio envolvendo a transferência de Rony, o Palmeiras segue focado nos próximos confrontos do Campeonato Paulista. A equipe enfrentará o Guarani, o Corinthians e o Água Santa nas próximas partidas. A presença de Rony pode ser um diferencial positivo para o time nessas disputas, dado seu histórico de desempenho.

O que significa o cancelamento da transferência para o futebol brasileiro?

Com a transação de Rony cancelada, o técnico Abel Ferreira mantém uma peça-chave no elenco palmeirense, enquanto o mercado de transferências do futebol brasileiro continua observando possíveis movimentações. Para o Palmeiras, o objetivo imediato será integrar Rony aos próximos jogos e prosseguir com o planejamento da temporada.

