O ex-jogador da seleção holandesa e comentarista esportivo Rafael van der Vaart emitiu um pedido de desculpas após uma declaração polêmica feita durante a transmissão da partida entre Holanda e Japão pela Copa do Mundo de 2026. A declaração foi feita durante a transmissão da partida, que terminou em empate em 2 a 2.

Atuando como comentarista para a emissora holandesa NOS, Van der Vaart analisava uma falha defensiva do jogador holandês Micky van de Ven no gol de empate do Japão, marcado por Daichi Kamada. Em sua análise, o ex-jogador afirmou: “Eles [os jogadores japoneses] realmente se parecem, é claro, talvez ele [Van de Ven] tenha pensado isso… É uma piada, é claro.”

A declaração de Van der Vaart gerou uma onda de críticas nas redes sociais e entre organizações antidiscriminação. A entidade ‘Kick It Out’ expressou decepção, afirmando ser “profundamente decepcionante ouvir ex-jogadores espalharem estereótipos racistas sobre a seleção japonesa e, ainda por cima, tentarem justificar os comentários como piada”.

Em resposta à repercussão, Van der Vaart divulgou um comunicado por meio de sua equipe de assessoria e também se desculpou pessoalmente. Ele declarou: “Entendo que algumas pessoas consideraram minhas palavras ofensivas. Lamento sinceramente por isso. Se causei transtorno a alguém por causa disso, peço desculpas. Essa nunca foi minha intenção.”