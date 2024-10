Série C pode ter pontos corridos e 20 equipes

Em novembro, uma reunião significativa será realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para discutir uma proposta importante: mudar o formato da Série C. A ideia é que a competição adote o mesmo formato das Séries A e B, com 20 equipes jogando em pontos corridos ao longo de 38 rodadas, onde os quatro melhores conseguiriam o acesso à Série B.

Hoje, a Série C possui uma fase inicial com 20 clubes, dos quais oito avançam para quadrangulares que definem os quatro promovidos. A proposta de pontos corridos está ganhando força, principalmente entre clubes nordestinos.

Por que essa Mudança é Relevante?

A mudança busca criar uma competição mais equilibrada e previsível, em linha com as principais ligas do país. A ideia foi inicialmente apoiada por clubes do Nordeste, como ABC, Botafogo-PB, Confiança e Náutico. Caso o CRB seja rebaixado para a Série C, a região terá uma presença forte, reforçando o apoio à proposta.

Clubes de todo o Brasil também estão aceitando a ideia. Bruno Becker, presidente do Náutico, destacou o esforço para debater nacionalmente e alcançar um consenso antes da reunião na CBF.

Desafios para Implementar o Novo Formato

Um dos desafios é o custo financeiro. A CBF atualmente destina R$ 26,5 milhões à Série C, com cada clube recebendo R$ 1,2 milhão na primeira fase. A nova temporada de 38 jogos aumentaria os custos.

Outra questão é o calendário. A Série C foi disputada em 27 datas, e o novo formato exigiria 38, impactando o calendário anual da CBF e outras competições.

Estão os Clubes Preparados?

Para fazer essa transição, os clubes precisam mais do que ajustes financeiros; necessitam de um planejamento infraestrutural e logístico para uma temporada mais longa. Isso inclui:

Investir em infraestrutura e logística

Planejamento financeiro para cobrir custos adicionais

Gestão de elenco para enfrentar a longa temporada

Perspectivas para 2025

O destino da Série C ainda é incerto, e as decisões da próxima reunião definirão o cenário de 2025 e além. Até agora, 16 times garantiram vaga na competição do próximo ano, incluindo Botafogo-PB e Figueirense. A expectativa é que a CBF leve em conta todas as opiniões para decidir o que é melhor para os clubes e a organização.