Santos x Inter de Limeira: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

O Santos Futebol Clube enfrenta a Inter de Limeira neste domingo, 23 de fevereiro de 2025, em um confronto decisivo pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo, que ocorrerá no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, é crucial para o Peixe, que precisa de apenas um empate para garantir sua vaga nas quartas de final do torneio estadual. A partida será transmitida por diversas plataformas, incluindo Nosso Futebol, CazéTV, Zapping e Uol Play.

Após uma vitória convincente por 3 a 0 contra o Noroeste, o Santos lidera o Grupo B com 15 pontos. A equipe está empatada em pontos com o Red Bull Bragantino, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Guarani e Portuguesa, com 12 pontos cada, ainda têm chances matemáticas, mas dependem de uma combinação de resultados para avançar.

Anderson Lira/Ag. Paulistão



Qual é a provável escalação do Santos?

O técnico Pedro Caixinha deve manter Neymar entre os titulares, atuando como meia. O ataque do Santos provavelmente será composto por Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares. A equipe terá que lidar com alguns desfalques importantes, como Willian Bigode, Aderlan, Hyan e Souza, todos fora por lesão. Os reforços Gabriel Veron, Deivid Washington e Rollheiser ainda são dúvidas, assim como Barreal, que está em fase de transição para o gramado.

A provável escalação do Santos para o confronto contra a Inter de Limeira é: Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

Como está o momento do Santos no Campeonato Paulista?

O Santos vem de uma sequência positiva, com vitórias sobre Água Santa e Noroeste, que praticamente garantiram sua classificação para a próxima fase do Paulistão. Após um início de temporada irregular, onde venceu apenas duas das primeiras nove partidas, o Alvinegro conseguiu engatar duas vitórias consecutivas pela primeira vez no ano, o que trouxe mais confiança para a equipe e sua torcida.

Nos últimos jogos, o Santos mostrou evolução em campo, com destaque para a vitória sobre o Noroeste, que consolidou a liderança do grupo. A equipe busca manter o bom momento e garantir a classificação sem depender de outros resultados.

Quais são os próximos desafios do Santos?

Após o confronto contra a Inter de Limeira, o Santos terá uma sequência de jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Vasco, no dia 29 de março, seguido por partidas contra Bahia, Fluminense e Atlético-MG. Esses jogos serão fundamentais para o Peixe, que busca uma boa campanha no Brasileirão após garantir sua vaga nas quartas de final do Paulistão.

O desempenho do Santos nas próximas semanas será crucial para determinar o rumo da equipe nas competições nacionais, e a expectativa é que o time mantenha o bom momento e continue evoluindo sob o comando de Pedro Caixinha.