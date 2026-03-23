Gabriel Barbosa passou por uma cirurgia no púbis, no último fim de semana. Desfalque do Santos no empate sem gols com o Cruzeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o atleta foi submetido a um procedimento considerado simples.

A intervenção foi realizada em Belo Horizonte, visando a recuperação durante a pausa da Data Fifa. O jogador convivia com incômodo na região púbica desde a época em que defendia o time mineiro.

A expectativa é de retorno rápido. Gabigol deve ficar à disposição para o jogo do dia 2 de abril, contra o Remo, na Vila Belmiro. Em casos semelhantes, o tempo de recuperação varia de poucos dias a até duas semanas, a depender da resposta individual e da carga de treinos.