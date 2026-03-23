Gabriel Barbosa negou ter passado por uma cirurgia no púbis, no último fim de semana. Desfalque do Santos por razões contratuais no empate sem gols com o Cruzeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o atleta utilizou a rede social X (antigo Twitter) para desmentir notícia inicial de ter sido operado.

“Opa, errou! Não fiz nenhuma cirurgia.. Estou bem, estou 100%! Quem mandou a fake News errou!”, escreveu Gabigol.

A intervenção, segundo o ge, teria sido realizada em Belo Horizonte, visando a recuperação durante a pausa da Data Fifa. O jogador conviviria com incômodo na região púbica desde a época em que defendia o time mineiro.

Assim, Gabigol deve ficar à disposição para o jogo do dia 2 de abril, contra o Remo, na Vila Belmiro.

Principal destaque do Santos na temporada, o atacante soma sete gols e duas assistências em 2026. Gabigol retornou ao Peixe nesta temporada, emprestado junto ao Cruzeiro.