Santos e Neymar chegam a acordo, diz site

O Santos pode confirmar o retorno de Neymar à Vila Belmiro. O clube já tem um acordo para contar com o jogador por seis meses e agora aguarda a liberação do jogador que pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, segundo o site Diário do Peixe.

No entanto, a situação, apesar de vista com otimismo por ambas as partes, ainda esbarra em questões financeiras. Isso, pois, restam cerca de 65 milhões de dólares (aproximadamente 400 milhões de reais) a serem pagos no contrato entre o time saudita e o atleta.

Neymar não abre mão desse valor. Contudo, a apuração inicial indica que existem conversas para que o pagamento seja parcelado ao longo de um período maior, possibilitando sua saída.

Dessa forma, a diretoria acredita que o acordo pode ser finalizado até o fim de janeiro. Concretizado o negócio nesse período, o atacante poderá disputar o Campeonato Paulista.

As negociações ganharam força na última semana, quando o técnico Jorge Jesus, do Al-Hilal, afirmou que Neymar não tem condições de acompanhar o ritmo da equipe. Aproveitando o momento, o Santos produziu um vídeo narrado em Inteligência Artifical com a voz de Pelé, direcionado ao pai do atacante, reforçando a importância do retorno do craque.

O material emocionou o jogador e seu estafe. Dessa maneira, os possíveis acertos se aproximaram, podendo representar a volta de Neymar ao Santos, quase 12 anos após sua saída.