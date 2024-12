Rebaixado, Athletico-PR anuncia demissões de Lucho González e Autuori

O Athletico-PR se manifestou em suas redes sociais pela primeira vez desde o rebaixamento de dois dias atrás e anunciou nesta terça-feira, 10, a demissão do técnico Lucho González e do diretor esportivo Paulo Autuori.

O ex-jogador argentino teve um rendimento muito abaixo do esperado como treinador do Furacão: foram 9 derrotas, 2 empates e 3 vitórias em 14 jogos, o que culminou na queda do Brasileirão.

“A Diretoria do Athletico Paranaense informa que na data de hoje (10) comunicou a saída do treinador Lucho González e do diretor técnico esportivo Paulo Autuori, já visando a reestruturação de seu Departamento de Futebol para o ano de 2025. O Club deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras.”, informou o CAP em nota.

Este foi o quarto rebaixamento da história do Athletico Paranaense. Os anteriores foram em 1989. 1993 e 2011. Assim como o rival Coritiba, a queda ocorreu no ano do Centenário do clube, o que gerou piadas relacionadas a uma fala do atacante Pablo.