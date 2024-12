Rebaixado no centenário, Pablo assume responsabilidade por piada sobre rival

O atacante Pablo, do Athletico Paranaense, foi o principal alvo de piadas depois do rebaixamento do clube, justo no ano do centenário do clube, em razão de declarações dadas após o título estadual em abril.

Após a derrota para o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, que consumou a queda no último domingo, Pablo relembrou suas provocações ao Coritiba, e assumiu a responsabilidade.

“Não foi isso que derrubou o Athletico. Num momento de euforia, a gente fala, brinca… quem puxou essa responsabilidade fui eu, não clube, quem falou fui eu, então essa responsabilidade é minha. Sei que as pessoas vão me zoar, faz parte do futebol”, disse Pablo aos repórteres no gramado da Arena MRV.

“Não quis desrespeitar… a forma que eu falei foi obviamente desrespeitosa, mas é futebol. A responsabilidade é minha, agora cabe a nós jogar a segunda divisão, subir pra primeira divisão e honrar nosso torcedor que fez nos últimos seis jogos a Arena um verdadeiro caldeirão. Eles representaram muito e a gente não conseguiu dar essa alegria”, complementou.

O que Pablo falou sobre o Coritiba

Em abril, logo após a conquista do título paranaense diante do Maringá, Pablo citou o rebaixamento do Coxa no ano de seu centenário, em 2009:

“Teve clube que caiu no ano do centenário. Nós já conquistamos um título e esperamos conquistar ainda mais esse ano”

O Coritiba não perdoou a situação e publicou em suas redes sociais um vídeo ironizando o “pacto” proposto pelo Athletico a sua torcida, uma ação de marketing criado na reta final do campeonato, em meio ao risco de rebaixamento.