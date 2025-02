RB Bragantino x São Paulo: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam na 8ª rodada do Paulistão 2025, um dos campeonatos mais tradicionais do futebol brasileiro. O duelo, que promete ser emocionante, acontece no sábado, 8 de fevereiro, às 18h30 no horário de Brasília. Os ingressos para o confronto estão à venda, com preços variados entre R$ 80 e R$ 160.

O embate possui um histórico recente de alta competitividade. A última vitória do Bragantino sobre o São Paulo aconteceu em fevereiro de 2023, quando o time de Bragança Paulista venceu de virada por 2 a 1, com gols de Praxedes e Thiago Borbas. Desde então, as equipes se enfrentaram mais cinco vezes, resultando em três empates e duas vitórias para o São Paulo.

Onde Assistir Red Bull Bragantino x São Paulo Ao Vivo?

Os torcedores que desejam acompanhar o jogo ao vivo têm algumas opções para assistir. O confronto será transmitido exclusivamente para assinantes do Nosso Futebol (TV e streaming), Zapping Sports e UOL Play (streaming). Essa é uma boa oportunidade para os fãs que não conseguirão comparecer ao estádio.

O Bragantino busca fazer valer o mando de campo e retomar o caminho das vitórias contra o São Paulo, que não vence como visitante desde março de 2019, quando triunfou por 2 a 0 em Bragança Paulista. Nesta edição do campeonato, ambos os times vêm buscando se afirmar e brigar pelas posições no topo da tabela.

Quais São os Desfalques para a Partida?

Os dois clubes entram em campo com alguns desfalques importantes. Pelo lado do Red Bull Bragantino, o goleiro Cleiton e o atacante Lucas Barbosa estão fora por sentirem dores musculares. O lateral Nathan Mendes também desfalca o time devido a um problema no joelho. Há especulações sobre a possível estreia do lateral uruguaio Agustín Sant’Anna.

Publicidade

O São Paulo, sob o comando de Zubeldía, está lidando com a ausência do volante Luiz Gustavo, que ainda se recupera de uma fratura no pé. A equipe adota um sistema de rodízio no elenco para evitar lesões. A lista de atletas que podem atuar está em constante atualização para o confronto.

Como Estão as Campanhas Recentes dos Times?

Nos últimos jogos, o Red Bull Bragantino teve desempenhos variados, buscando alternar entre vitórias e empates, enquanto o São Paulo tenta manter uma consistência nas vitórias. Ambas as equipes estão determinadas a superar os obstáculos e têm mostrado um estilo de jogo sólido e competitivo na busca por melhores posições na tabela.

O Bragantino espera que a torcida ajude a impulsionar o time para um bom resultado em casa enquanto o São Paulo busca quebrar esse jejum de vitórias como visitante e reafirmar seu histórico de boas atuações no campeonato estadual. A expectativa é de um grande embate entre dois times que têm investido em elencos qualificados e ofensivos.