RB Bragantino x Novorizontino: horário, escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, o Red Bull Bragantino receberá o Novorizontino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida, parte da 6ª rodada do Campeonato Paulista, promete ser acirrada e será transmitida ao vivo pelos canais Max, TNT Sports e CNN Esportes, a partir das 19h30, horário de Brasília.

O Bragantino entra em campo ocupando a 3ª posição do Grupo B, com um total de 4 pontos, resultado de uma vitória, um empate e três derrotas até o momento. O clube busca melhorar seu desempenho na competição e subir na tabela de classificação. Por outro lado, o Novorizontino está na vice-liderança do Grupo C, cumulando 6 pontos com uma vitória, três empates e uma derrota.

Cesar Greco/Palmeiras

Qual o Desempenho dos Times no Campeonato?

Red Bull Bragantino e Novorizontino têm desempenhos diferentes neste início de Campeonato Paulista 2025. O Bragantino, com apenas uma vitória em cinco jogos, busca encontrar a consistência necessária para avançar no torneio. Já o Novorizontino mostra uma trajetória um pouco mais positiva, com mais pontos conquistados, evidenciando sua capacidade de manter a competição equilibrada.

A Expectativa para o Confronto

O jogo entre Bragantino e Novorizontino é aguardado com expectativa pelos torcedores que esperam uma disputa emocionante. Para o Bragantino, um triunfo seria essencial para manter as esperanças de classificação em alta. A equipe contará com o apoio de sua torcida para tentar reverter a sequência de resultados não tão positivos.

Por outro lado, o Novorizontino visa manter sua posição na parte superior da tabela. A equipe espera conquistar pontos importantes fora de casa. Este confronto direto pode influenciar decisivamente a dinâmica dos grupos Paulistas, sendo crucial para as pretensões das duas equipes na competição.

Onde e Quando Acompanhar a Partida?

O duelo entre Red Bull Bragantino e Novorizontino acontecerá no Nabi Abi Chedid, um estádio conhecido por seu ambiente intimidador para os visitantes. Torcedores que não puderem comparecer ao local terão a chance de assistir à partida ao vivo pela Max, pelo TNT Sports e pela CNN Esportes, garantindo que os fãs de ambas as equipes possam acompanhar cada lance em tempo real.

Com o avançar da competição, cada jogo se torna ainda mais significativo e as equipes precisarão mostrar estratégias bem definidas e executar um jogo eficiente para garantir a vitória. Quem sairá vitorioso deste confronto? Isso é algo que só será decidido em campo na noite de sexta-feira.

